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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия

Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет

Анталья, Турция, 12 сентября 2018, 10:37 — REGNUM  В провинции Анталья на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 12 сентября турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в 98 км от города Анталья и залегал на глубине 40 км. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, ранее в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр сейсмособытия находился на 23 км южнее города Андырын и на 34 км севернее города Османие. Очаг находился на глубине 6 км.

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Землетрясения
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