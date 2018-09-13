Якутск, 13 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Научное сообщество не только Якутии, но и других регионов Дальнего Востока очень довольно предложением президента РФ Владимира Путина создать Национальную программу развития ДФО. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Фосточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Представители научного сообщества получат деньги для проведения научных исследований и написания многотомных трудов, которые мало кто из чиновников удосужится прочитать. Не говоря о том, кто проконтролирует исполнение новых грандиозных планов, — объяснил свою мысль эксперт. — Бюрократическая машина плодит очередную бюрократию. Многие стратегии развития, в том числе и знаменитая Стратегия-2020 Якутии, помпезно принятая в 2006 году, провалились. Сейчас стараются не вспоминать мегапроекты Вячеслава Штырова, который был тогда президентом республики».

Юрий Данилов напомнил о том, что все стратегии и перспективные планы развития различных дальневосточных регионов, написанные только за последнее десятилетие, даже трудно вспомнить.

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Вместе с тем кандидат экономических наук отметил, что президент РФ Владимир Путин, как всегда, прав в том, что считает необходимым комплексно включить в нацпрограмму специальные дальневосточные разделы всех национальных проектов, государственных программ и программ развития госкомпаний и корпораций, а также выполнение всех мероприятий по строительству социальных инфраструктурных объектов в регионах Дальнего Востока и меры по демографической поддержке населения макрорегиона.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создания Национальной программы развития Дальнего Востока Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» IV Восточного экономического форума.

«Задачи, которые стоят перед нами в развитии Дальнего Востока, настолько масштабны, что требуют работы на десятилетия вперёд. Я давно говорю, что нам нужна Национальная программа по развитию Дальнего Востока. И такая программа будет создана. Правительство России получит задание совместно с регионами Дальнего Востока проработать эту программу. А учитывая важность этого документа, он будет утвержден президентом России», — сказал Владимир Путин.

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