Путин поручил создать Национальную программу развития Дальнего Востока

Владивосток, , 08:57 — REGNUM Выступая на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» Восточного экономического форума, который проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания Национальной программы развития Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Задачи, которые стоят перед нами в развитии Дальнего Востока, настолько масштабны, что требуют работы на десятилетия вперёд. Я давно говорю, что нам нужна Национальная программа по развитию Дальнего Востока. И такая программа будет создана. Правительство России получит задание, совместно с регионами Дальнего Востока проработать эту программу. А учитывая важность этого документа, он будет утвержден президентом России», — сказал Владимир Путин.

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Президент обратил внимание на то, что экономика сегодня сталкивается с различными вызовами — становится заложницей «политических раскладов».

«Чтобы наш регион мог усиленно развиваться, он должен сохранять дух свободы. Я приглашаю наших партнеров к сотрудничеству на Дальнем Востоке. У нас здесь работают компании из Казахстана, Индии, Китая, Южной Кореи, такие разные, но все они чувствуют себя здесь комфортно», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский проходит IV Восточный экономический форум. На ВЭФ прибыли главы иностранных государств, здесь находятся более 6 тыс. гостей из около 60 стран.

В пленарном заседание также принимают участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.