Якутск, 13 сентября, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Процент перелётов, выполняемых авиакомпанией «Якутия» несвоевременно, растёт. По итогам августа этот показатель составил 20%, учитывались только задержки длительностью более двух часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном агентстве воздушного транспорта.

RomanRussia Самолёт авиакомпании «Якутия»

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С ощутимой задержкой были совершены 272 из 1360 рейсов, выполненных авиакомпанией. При этом 89 вылетов самолётов «Якутии» были осуществлены более, чем на 6 часов позже заявленного в расписании времени, 33 — более, чем на 5 часов, 40 — более, чем на 4 часа и 39 — более, чем на 3.

Для сравнения, относительно часто рейсы также задерживали авиакомпании «Красавиа», «Нордстар», «АЛРОСА» и «Уральских авиалиний», но у них этот показатель составляет 6,5−8,5%. Доля запоздалых вылетов у остальных российских авиакомпаний в августе не превышала 5%. А у «Якутии» доля таких рейсов растёт: в июне их было 15,28%, в мае — 6,88%.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной увеличения количества вылетов, совершённых с опозданием, руководство авиакомпании называет возникновение непредвиденных технических неисправностей у самолётов «Суперджет-100». «Якутия» приобрела их пять штук, расписание составила для четырёх, а сломались в июне сразу два. При этом ремонт отечественных самолётов может длиться в течение восьми месяцев — долго осуществляются поставки запчастей, жаловалась директор авиакомпании Ольга Фёдорова.

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