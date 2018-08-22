В «Якутии» задержки рейсов объяснили ненадёжностью самолётов Суперджет

Якутск, , 05:50 — REGNUM Пассажиры авиакомпании «Якутия» вынуждены страдать от задержек рейсов авиакомпании из-за частых поломок и долгого ремонта самолётов «Сухой Суперджет». По этой же причине авиаперевозчик несёт большие убытки, сообщила журналистам директор «Якутии» Ольга Фёдорова. Она констатировала, что производители самолёта не готовы к ремонту двигателей и к поставкам подменных частей эксплуатантам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сильные задержки рейсов авиакомпании снова поступают жалобы. На этот раз 21 августа 10 часов ждали вылета пассажиры рейса Сочи-Москва. В «Якутии» задержку объяснили техническими причинами.

По словам Ольги Фёдоровой, авиакомпания использует 5 самолётов Суперджет, летнее расписание рейсов составляла только с расчётом на 4, но из строя в начале июня вышли сразу два самолёта. А первые поломки Суперджетов начались ещё до истечения гарантийного срока: в двигателях обнаружились трещины маслосборников, выходили из строя камеры сгорания топлива.

«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру», — цитирует телеканал «Якутия 24» директора авиакомпании Ольгу Фёдорову.

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По словам технического директора АК «Якутия» Александра Зинкова, корпорация «Гражданские самолёты Сухого» и компания по производству двигателей для Суперджетов PowerJet не готовы к ремонту воздушных судов и поставкам запчастей для них — ремонт вышедших из строя в 2017 году двигателей длился 8 месяцев.

«Это системная проблема не только АК «Якутия», но для всех экплуатантов этих самолётов. В целом имеется 33 случая выхода из строя двигателей. Они имеют конструктивные недостатки, с этим PowerJet согласны. Да, они за свой счёт ремонтируют локальную часть, которая отказала. Но нам предлагают нести огромные финансовые потери за сопутствующий ремонт. К примеру, демонтаж и монтаж двигателя — это 100 тысяч долларов расходных материалов. Это тяжелым бременем ложится на нас. Поэтому этот вопрос надо решить в целом комплексно на уровне государства, чтобы производитель самолёта и производитель двигателя несли эту финансовую нагрузку», — отметил Александр Зинков.

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«Мы стоим перед очень сложным выбором с точки зрения дальнейшей эксплуатации самолетов Сухой Суперджет. Считаем, что всё зависит от конструктивной позиции производителей, лизингодателей и регулирующих органов, потому что сегодня складывается такая ситуация, что всё становится проблемой только авиакомпании. К сожалению», — добавила Ольга Фёдорова.

Напомним, председатель комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров рекомендовал руководству авиакомпании «Якутия» не заниматься обкаткой воздушных судов российского производства Суперджет.

«На мой взгляд, их нужно брать на эксклюзивных условиях, возможно, по льготным расценкам, под субсидии Российской Федерации. И тогда обкатывать новые машины, а не делать это за свой счет для всей страны. У Суперджетов — низкий коэффициент технической надежности, часто приходится ремонтировать», — отмечал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры авиакомпании несколько раз были вынуждены ждать вылета её самолётов сутки и даже дольше. В июле три дня провели в Омске из-за поломки самолёта люди, купившие билеты на рейс Якутск-Анапа. В августе пассажиры два дня ждали вылета из Читы, день — из Благовещенска.