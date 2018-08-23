Суперджеты не помогли: авиакомпания «Якутия» купит самолёты Boeing

Якутск, , 06:41 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» намерена приобрести 5 новых самолётов Boeing 737−700, и, возможно, пополнит авиапарк ещё и самолётами Bombardier Q300. Об этом журналистам заявила директор компании Ольга Фёдорова, пояснив, что при эксплуатации отечественных самолётов Суперджет возникли проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Авиакомпания, чётко понимая свои задачи перед пассажирами, исходит из того, что нам необходимы другие самолёты», — цитирует Ольгу Фёдорову ЯСИА.

Для приобретения новых воздушных судов «Якутии» придётся искать инвесторов. При закупке воздушных судов авиакомпания намерена ориентироваться на самолёты Boeing, так как их обслуживание беспроблемно, а все запасные части поставляются очень быстро.

«Это налаженная система по всему миру», — подчеркнула Ольга Федорова.

Помимо покупки пяти самолётов Boeing, авиакомпания также рассматривает возможности приобретения воздушных судов Bombardier Q300.

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Как сообщало ИА REGNUM, необходимость обновления парка воздушных судов авиакомпании «Якутия» возникал после того, как приобретённые ею два года назад Суперджеты показали себя в эксплуатации не с лучшей стороны. Самолёты часто приходилось снимать с рейсов из-за технических неисправностей, двигатели ломались до истечения гарантийного срока, а их ремонт длился 8 месяцев.

«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру», — заявляла ранее Ольга Фёдорова.