Вашингтон, 10 сентября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Лауреат детской премии Британской киноакадемии и премии Американского института кино режиссер Крис Коламбус отмечает 10 сентября 60-летний юбилей.

(сс) Gaelle Marcel Праздничные шары

Всемирную известность кинорежиссеру и сценаристу принесли такие ленты, как «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Также многие миллионы кинозрителей просмотрели картины «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната», где Коламбус также выступил в роли режиссера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа своё 75-летие отметил популярный американский актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро.

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