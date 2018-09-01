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Путин поздравил актера Гармаша с 60-летием

Общество

1 сентября народный артист России Сергей Гармаш отмечает свой 60-летний юбилей

Путин поздравил актера Гармаша с 60-летием
Roman Boldyrev
Сергей Гармаш

Москва, 1 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Гармаша с 60-летием. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

«Примите поздравления с 60-летием, — говорится в поздравительной телеграмме. — Вас — талантливого, востребованного артиста — знают и любят многочисленные поклонники театра и кинематографа».

По словам главы государства, актер московского театра «Современник» Гармаш, играющий всегда искренне и убедительно, подает пример преданного служения актерскому искусству.

«Желаю Вам здоровья», — заключил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября народный артист России Сергей Гармаш отмечает свой 60-летний юбилей.

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