Роберт Де Ниро празднует 75-летний юбилей

Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM Сегодня, 17 августа 2018 года, популярный актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро празднует своё 75-летие, впервые на большом экране он появился в 1973 году в фильме «Злые улицы» режиссёра Мартина Скорсезе.

Стоит отметить, что Де Ниро, исполнив в фильме роль второго плана, сразу же получил за неё премию Национального совета кинокритиков США. И это неудивительно, ведь он увлёкся театром ещё в детстве, свою первую роль на сцене он сыграл в возрасте 10 лет. Впоследствии он учился у Стеллы Адлер, которая была знакома с Константином Станиславским.

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За свою кинокарьеру Де Ниро снялся в огромном количестве фильмов, стоит отметить, что только на данный момент он является участником восьми кинопроектов. Последней его актёрской работой стала роль в фильме «Мастер лжи» («Лжец, Великий и Ужасный»), в основу которого лёгла книга писательницы Дианы Энрикес о крупнейшей в мире финансовой пирамиде Бернарда Мейдоффа.

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