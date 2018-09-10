Владивосток, 10 сентября, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Буквально через несколько часов во Владивосток прибудет президент России Владимир Путин. Помимо участия в IV Восточном экономическосм форуме, он проведёт ряд переговоров и встреч, а также заседание президиума Госсовета, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме. 2017

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В дни проведения форума у Владимира Путина будет довольно насыщенная программа. Глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпин, главой правительства Японии Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ен.

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Кроме того сообщается, что президент РФ проведёт заседание Госсовета по развитию Дальнего Востока, познакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока и посетит судостроительный комплекс «Звезда».

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Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке на острове Русский с 11 по 13 сентября.

Традиционно его посещают первые лица государств и руководители транснациональных компаний, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году ВЭФ посетят свыше 6 тыс. делегатов из более 60 стран.