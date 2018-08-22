Си Цзиньпин и Владимир Путин всё таки встретятся на ВЭФ во Владивостоке

Владивосток, , 07:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в рамках участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мой коллега господин Ху Чуньхуа уже сказал, что на IV Восточном экономическом форуме состоится встреча лидеров наших государств — президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — объявил Юрий Трутнев во ходе пленарного заседания Межправительственной российско-китайской комиссии.

После рабочего визита в Далянь, 22 августа полпред прибудет во Владивосток для проверки подготовки масштабного форума. Ожидается приезд около 7 тыс. участников.

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23 августа в Доме переговоров во Владивостоке Юрий Трутнев соберет совет, на котором будут присутствовать все дальневосточные губернаторы.

По информации пресс-службы краевой столицы в городе идет серьезная подготовка к форуму: ремонтируют дороги, наводят порядок. В местах массового пребывания установили 192 камеры наружного наблюдения. Совместно с Роспотребнадзором проведен мониторинг объектов предприятий общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый Восточного экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русский с 11 по 13 сентября. Ожидается приезд японского премьераСиндзо Абэ, президента Республики КореяМун Чжэ Ин,председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, северокорейского лидера Ким Чен Ына. ПолпредЮрий Трутнев пригласил на ВЭФ французов.

Ранее в СМИ была информация, что лидеры Китая и Кореи могут не приехать на форум