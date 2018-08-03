На ВЭФ-2018 обсудят, как привлечь молодёжь на Дальний Восток

Москва, , 10:44 — REGNUM Участники Восточного экономического форума — 2018, который состоится осенью 2018 года во Владивостоке, обсудят роль молодежи в социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Дискуссия состоится в рамках деловой программы в ходе сессии «Молодежь Дальнего Востока». Об этом сообщает фонд «Росконгресс».

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Предполагается, что студенты, предприниматели, члены общественных организаций и движений из разных регионов России вместе с представителями федеральной и региональной власти, бизнеса и экспертных сообществ рассмотрят потенциал молодежи в развитии макрорегиона. Участники дискуссии обсудят способы, как привлечь молодежь на Дальний Восток, как создать благоприятную среду для молодежного предпринимательства.

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Также в числе тем — вклад молодых бизнесменов в валовой региональный продукт, их участие в реализации стратегически важных для ДФО проектов и развитие трансграничных деловых связей с участием молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке 11−13 сентября. Ежегодное мероприятие становится площадкой для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

Уже известно, что участие в форуме примет французская делегация, в состав которой планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса. Также для участия в форуме президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Планируется и приезд делегации Индии.

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