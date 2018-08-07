Лучшие стартапы России будут представлены в рамках деловой программы ВЭФ

Владивосток, , 16:12 — REGNUM Авторы 27 проектов в различных областях современных технологий смогут представить их в рамках деловой программы IV Восточного экономического форума, сообщает 7 августа пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Проекты были отобраны по итогам открытого конкурса, в котором мог принять участие любой отечественный стартап», — говорится в сообщении.

Всего для участия в мероприятии подали заявки представители 110 технологических компаний в сфере робототехники, искусственного интеллекта, биомедицины, новых материалов, био-, нано‑ и нейротехнологий, IT, приборостроения. Заявки участников оценили специалисты фонда «Сколково», Технопарка «Русский» и других институтов инновационного развития.

Из известных проектов на стенде технопарка будут представлены: оборудование для альтернативной энергетики GreenSun Technologies, велосипед со встроенной батареей и бортовым компьютером EczoBike, «умное» зеркало со встроенной камерой и стереосистемой SeilfieMirror и другие.

Восточный экономический форум — ключевое событие, которое направлено на интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Традиционно его посещают первые лица государств и руководители транснациональных компаний, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году ВЭФ посетят свыше 6 000 делегатов из более 60 стран.

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