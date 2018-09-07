Тегеран, 7 сентября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии осложняет установление мира в регионе, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе саммита по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщает 7 сентября RT.

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По словам иранского лидера, «американцы нелегально присутствуют в Сирии», и их действия в стране носят лишь агрессивный характер и «усугубляют проблемы» региона.

«От них не стоит ждать какой-либо позитивной роли в решении сирийского вопроса», — подчеркнул Рухани.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Тегеране начался трёхсторонний саммит по мирному урегулированию сирийского конфликта, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани.

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