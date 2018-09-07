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Путин прибыл в Иран для участия в переговорах по Сирии

Политика

Ранее в Тегеран прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Тегеран, 7 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Сегодня, 7 сентября, в Тегеране стартовал третий саммит России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии, на который приехал российский лидер Владимир Путин.

В ходе саммита стороны продолжат обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса. Ранее в Тегеран прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В конфликт вмешались террористические группировки, которые удалось сломить благодаря действиям ВКС РФ и иранских военных. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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