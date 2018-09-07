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В столице Ирана начался саммит по сирийскому урегулированию

Политика

После традиционного рукопожатия главы России, Ирана и Турции проследовали в зал, специально подготовленный для беседы

В столице Ирана начался саммит по сирийскому урегулированию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Иран, Турция, Россия

Тегеран, 7 сентября 2018, 14:40 — REGNUM  В Тегеране начал работать трехсторонний саммит по мирному урегулированию в Сирии. Для участия в мероприятии в столицу Ирана прибыли президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Ирана Хасан Рухани перед началом саммита встретил своих гостей в фойе Международного конгресс-центра в Тегеране, передает ТАСС. Сообщается, что после традиционного рукопожатия главы России, Ирана и Турции проследовали в зал, специально подготовленный для беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Тегеране прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Мирное урегулирование в Сирии
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