В столице Ирана начался саммит по сирийскому урегулированию

Тегеран, , 14:40 — REGNUM В Тегеране начал работать трехсторонний саммит по мирному урегулированию в Сирии. Для участия в мероприятии в столицу Ирана прибыли президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Ирана Хасан Рухани перед началом саммита встретил своих гостей в фойе Международного конгресс-центра в Тегеране, передает ТАСС. Сообщается, что после традиционного рукопожатия главы России, Ирана и Турции проследовали в зал, специально подготовленный для беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Тегеране прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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