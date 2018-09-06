Дрезден, Германия, 6 сентября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер не изменил своего крайне негативного отношения к протестам в Хемнице, однако взял назад резкие слова, произнесенные представителями местных и федеральных властей, а также прессы. Об этом пишет издание WELT 6 сентября.

Nathan Keirn Протест

«Ясно: не было никакого сброда, никакой травли [иностранцев], никаких погромов», — сказал Кречмер, выступая в дрезденском ландтаге. Однако он подчеркнул, что его позиция и осуждение выступлений в Хемнице остаются неизменными и не противоречат взглядам канцлера Ангелы Меркель.

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Ранее правая партия «Альтернатива для Германии», принимавшая участие в организации протестных акций, призвала власти извиниться за оскорбительные заявления о том, что в демонстрациях принимали участие «хулиганы» и «сброд», устроившие «травлю» и «охоту» на всех людей, выглядящих как приезжие.

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Как сообщало ИА REGNUM, тысячи людей приняли участие в протестных демонстрациях в Хемнице после убийства молодыми мигрантами местного жителя 26 августа. Ближайший крупный марш запланирован на 7 сентября. Для подавления протестов в город стянута полиция с соседних федеральных земель.