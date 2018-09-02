На демонстрациях в Хемнице произошли столкновения с полицией

Хемниц, Германия, , 00:44 — REGNUM В немецком городе Хемниц в ходе массовых демонстраций произошли столкновения протестующих с полицией, сообщает Reuters.

По данным агентства, полиции пришлось применить дубинки против небольшой группы леворадикальных антиглобалистов из так называемого «Черного блока», которые пытались прорваться к большой массе ультраправых демонстрантов. Сообщается, что леворадикалы пытались прорваться к шествию, организованному правой партией «Альтернатива для Германии» и антиисламским движением PEGIDA.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые демонстрации и беспорядки в Хемнице начались после информации о том, что 35-летний житель города был убит в результате потасовки с мигрантами. С этого времени в Хемнице проходят демонстрации и другие массовые мероприятия, в городе сохраняется напряженная обстановка.

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