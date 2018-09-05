Министр по делам семьи ФРГ выступает за закон о продвижении демократии

Берлин, , 08:12 — REGNUM Министр по делам семьи Германии Франциска Гиффи выступает за создание закона о продвижении демократии. Своими мыслями после посещения города Хемниц она поделилась с журналистами издания WELT.

По словам Гиффи, действующая программа «Живая демократия» очень полезна, но не может решить всех проблем. Необходимо на законодательном уровне продвигать демократию, чтобы не допустить событий, подобных тем, что случились в Хемнице. Также она осудила постепенную деполитизацию общества.

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«Задача государства — организовать демократическое воспитание молодежи на всех уровнях», — заявила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хемнице с 26 августа продолжаются несанкционированные массовые акции протеста против миграционной политики после убийства местного жителя мигрантами. Следующий крупный митинг запланирован на 7 сентября.

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