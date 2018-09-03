Москва, 3 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Более трети жителей Москвы (31,8%) планируют принять участие в выборах мэра столицы. Этот показатель соответствует уровню 2013 года. По мнению большинства, избирательная кампания ведется активно, лишь 33% заявили, им не попадались агитационные материалы кандидатов на пост мэра Москвы. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новый срок

По мнению большинства, избирательная кампания ведется активно, лишь 33% заявили, им не попадались агитационные материалы кандидатов на пост мэра Москвы.

Возглавляет рейтинг кандидатов на пост градоначальника Сергей Собянин. За него готовы отдать голос почти 70% москвичей, его рейтинг вырос с 65,5% до 69,4%. На второй позиции — кандидат от КПРФ Вадим Кумин (рейтинг вырос с 10,1% до 13,2%). Заметно снизился рейтинг кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева (с 11,1% до 7,8%). 16% опрошенных пока не определились за кого отдать свой голос на выборах мэра Москвы.

Опорос проведен с 28 по 30 августа 2018 г. одасреди жителей г. Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1 800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. За пост столичного градоначальника поборются пять кандидатов: депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155» Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

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