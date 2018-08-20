Москвичи подали первый голос

Москва, , 11:29 — REGNUM Явка на выборах мэра Москвы, по прогнозам ВЦИОМ, составит около 32% — так же, как и в 2013 году. При этом победу респонденты отдают действующему мэру российской столицы Сергею Собянину. По мнению социологов, основная борьба развернется за второе место. Эксперты утверждают: на выборах 9 сентября проблема явки станет без преувеличения ключевой.

По прогнозам ВЦИОМ, голоса на выборах распределятся следующим образом: Сергей Собянин наберет 65,5%, Михаил Дегтярев —11,1%, Вадим Кумин — 10,1%, Илья Свиридов — 7,1%, Михаил Балакин — 4,3%. Недействительными, по оценкам социологов, будут 1,9% голосов избирателей.

Согласно результатам проведенного исследования, интересуются предстоящими выборами 52% москвичей. 56% опрошенных могут назвать точную дату выборов, еще 27% знают, что они пройдут в сентябре. В то же время 41% респондентов не ждет, что результаты выборов кардинально повлияют на их жизнь. 41% заявили, что «точно пойдут» голосовать, еще 21% — «скорее пойдут».

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, с учетом роста протестных настроений, на тех выборах, где есть хоть какая-то конкуренция, власть в высокой явке не заинтересована.

«Чем ниже социальное самочувствие, тем выше риск протестного «сигнального» голосования. Явка нужна только на референдумных выборах глав регионов. Я бы не делал фетиш из явки, но если они ниже 30−35 процентов, то это уже тревожный сигнал», — полагает собеседник ИА REGNUM.

По его словам, низкая явка в Москве — это уже традиция.

«У москвичей есть множество способов провести выходные без выборов. «Празднизация» выборов как технология тут не так эффектна и эффективна, как в малых населенных пунктах, где выборы — единственное событие воскресенья», — подчеркнул Калачев.

В то же время руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков считает, что прогноз ВЦИОМ чересчур оптимистичен.

«Прогнозируемые 32% — это очень высокий показатель. Учитывая опыт прошлых кампаний, я бы прогнозировал явку на уровне 20%. Не факт, что те, кто сегодня собираются голосовать на выборах, дойдут до избирательных урн», — пояснил эксперт.

Гращенков напомнил, что на выборах 2013 года, в которых участвовал Алексей Навальный, и на выборах в муниципалитеты прошлого года, удалось мобилизовать около 10−15% либерального электората:

«Сегодня же своего кандидата не смогло зарегистрировать даже лояльное «Яблоко». Это говорит о том, что этот электорат лишили своего кандидата, и на выборы эти люди не придут. КПРФ выдвинула малоизвестного Кумина, который за месяц активной кампании так и не смог повысить свою узнаваемость, а значит, будут конкурировать бренды — КПРФ и ЛДПР».

По его словам, учитывая, что коммунисты оседлали пенсионный протест, это дает их кандидату дополнительные очки. Поэтому, полагает Гращенков, КПРФ вполне может взять второе место с результатом в 7−10%, а ЛДПР — третье. Политолог прогнозирует, что таким образом Собянин вполне может перейти планку в 70%.

«Это важно для его дальнейшей легитимности, так как впереди непростые времена, и мэру нужен высокий рейтинг. Однако как загнать москвичей на участки — вот вопрос. Учитывая малый интерес к кампании, ее референдумный статус, политтехнологам Собянина придется самим заниматься мобилизацией», — резюмировал Гращенков.

По оценкам политолога Дмитрия Михайличенко, фактически предрешенность итогового результата и высокая мобильность москвичей не позволяют говорить о высокой явке.

«Однако, на мой взгляд, явка будет не ниже, чем в 2013 году. В пользу этого говорят серьезные усилия, которые прикладывает ЦИК для информирования населения. Плюс в этом году организуется выездное голосование в Московской, Тульской, Калужской и других областях. Конечно, это кардинально не повлияет на итоговую явку, но с точки зрения повышения уровня организации процедуры голосования — это, несомненно, плюс», — отметил эксперт.

Напомним, Мосгордума одобрила инициативу Сергея Собянина о создании участков для голосования на выборах мэра Москвы в сентябре за пределами города.

Повышение легитимности выборов — главная задача штаба Собянина, поскольку всем, наверное, очевидно, что он победит уже в первом туре с отрывом процентов в 50 от ближайшего конкурента, утверждает глава Центра урегулирования конфликтов Олег Иванов.

«В целях повышения легитимности выборов Собянин, как и президент Владимир Путин, выдвигается не от «Единой России», а самостоятельно, как бы дистанцируясь от партии. Сейчас это особенно актуально, когда бушуют страсти в связи с грядущим повышением правительством пенсионного возраста», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

Он полагает, что заключенные соглашения с соседними регионами, в которых за счет столицы будут созданы избирательные участки, позволят повысить явку на несколько процентных пунктов.

Политтехнолог Алена Август утверждает: Собянину хотелось бы оцифровать народную любовь в голоса.

«Явка является проблемой не только в России — в целом многие страны прорабатывают различные механизмы привлечения избирателей — от «пряника» в виде парадов и праздников до «кнута» в виде ограничения некоторой доли гражданских прав для злостно неголосующих. Думаю, какое-то оживление в этом плане для нового поколения принесет переход на дистанционное электронное голосование, но и это сработает ненадолго», — уверена Август.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. За пост столичного градоначальника поборются пять кандидатов: депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155» Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.