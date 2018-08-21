50% «мобильных избирателей» Москвы проголосуют на дачах

Москва, , 13:58 — REGNUM Порядка 50% «мобильных избирателей» планируют голосовать на загородных избирательных участках на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. Так, с 25 июля по 19 августа механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 60 тыс. москвичей.

«Уже сейчас видим, что из всех поданных заявлений в системе «Мобильный избиратель» в 80 субъектах РФ, где в единый день голосования, 9 сентября, пройдут выборы различного уровня, 50% приходится на Москву. В Московской области хотят проголосовать 19 563 человек, в Калужской — 5 106, в Тульской — 2 042, во Владимирской — 1 559», — сообщил Венедиктов.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей неделей число москвичей, желающих проголосовать по месту фактического нахождения в день выборов, увеличилось вдвое. Кроме того, ожидается увеличение активности избирателей к концу августа.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально к избирательной кампании 2018 года на выборах мэра столицы подключились шесть областей — Московская, Калужская, Тверская, Тульская, Владимирская и Ярославская.

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