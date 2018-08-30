Якутск, 30 августа, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Восстановительные работы на дамбах дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСа будут длится ещё девять дней, и всё это время грязная воды будет попадать в реки Якутии. Пока отремонтирована только одна из четырёх дамб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

Загрязнение

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На завершающем этапе находится восстановление дамбы № 6, работы по восстановлению дамбы № 2 выполнены на 80%. Ремонт дамбы № 1, судя по отсутствию информации о ней, пока ещё не начинался.

«Предполагается, что восстановление дамб завершится к 8 сентября в соответствии с утверждёнными мероприятиями», — пояснили в АЛРОСА.

В компании также обещают увеличить пропускную способность русла реки Ирелях с целью избежать повторения размытия дамб в будущем. В компании также констатировали, что размытые дамбы были рассчитаны на объём осадков почти вдвое меньше, чем фактически выпало 17 августа.

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Комментируя уровень загрязнённости рек Якутии после сброса в них технических вод, в АЛРОСе отметили, что концентрация в взвешенных веществ в Вилюе снизилась почти в 28 раз.

«Позитивная динамика носит устойчивый характер, ситуация стабилизируется в течение ближайших десяти дней», — пообещали также в компании.

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«Так как при разработке месторождения не используются химические вещества и агрессивные среды, в воде отсутствуют какие-либо токсичные и отравляющие вещества. Повышенное содержание металлов в воде исследуемых водотоков имеет исключительно природный характер и не является продуктом производственной деятельности», — заверили также в АЛРОСе.

Минэкологии Якутии предлагает АЛРОСе возместить ущерб, нанесённый загрязнением рек, добровольно и во внесудебном порядке. Перечисленные компанией средства, сумма которых пока не определена, будут зачислены в бюджет муниципальных районов и использованы на природоохранные мероприятия, сообщил телеканалу «Якутия 24» министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. В пример глава ведомства привёл инцидент, когда компания «Колмар» была признана ответственной за загрязнение реки Дежнёвка, ущерб тогда составил 125 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, попавшая в реки Якутии 17 августа грязная вода всё ещё проходит мимо населённых пунктов республики, расположенных вдоль берега реки Вилюй. Сейчас пятно находится возле города Нюрба в Нюрбинском районе Якутии, протяжённость загрязнённого участка составляет не менее 250 километров.

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При этом министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев сообщил, что это проходит только первая волна, а будет ещё две. Второй сброс уже произошёл и сейчас пока находится в реке Ирелях, которая впадает в Малую Боутобию. Затем грязная воды течёт в Вилюй.

«Скрывать это нет смысла, вторая и третья волна загрязнённой воды будут проходить до 10 сентября, пока не завершат работы по восстановлению всех дамб Иреляхского полигона», — отметил Сахамин Афанасьев.

Жители Якутии считают произошедшее экологической катастрофой: пить загрязнённую АЛРОСой воду нельзя, а рыба в реках может умереть.

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