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Прокуратура начала проверку по фактам загрязнения якутских рек АЛРОСой

Происшествия

Надзорное ведомство намерено выяснить. Соблюдала ли компания должным образом природоохранное законодательство

Прокуратура начала проверку по фактам загрязнения якутских рек АЛРОСой
Река

Якутск, 29 августа 2018, 05:06 — REGNUM  Степень вреда, причинённого компанией АЛРОСА водным объектам Якутии, намерена оценить республиканская прокуратура. Совместно с региональным Росприроднадзором, министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства и Ленским территориальным управлением Росрыболовства ведомство начало серию внеплановых проверок алмазодобывающего предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Загрязнению 17 августа подверглись три реки Якутии — Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй. Из-за размытия дамб осваиваемого АЛРОСой Иреляхского месторождения в эти реки полилась техническая вода, и концентрация взвешенных веществ и ионов металлов в этих водных объектах превысила допустимые.

Теперь прокуратура намерена оценить действия АЛРОСА с точки зрения исполнения природоохранного законодательства, а также степень вреда, причинённого рекам Якутии и живущей в них рыбе.

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«По выявленным нарушениям будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — обещает прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа промышленные дамбы АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду из хвостохранилища, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обнаружило в этих реках помимо загрязнений взвешенными веществами, ионы металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения.

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Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.

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Техногенные загрязнения окружающей среды
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