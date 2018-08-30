Пекин, 30 августа, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Такео Акиба, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

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Ван отметил, что визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию, который состоялся в мае, вернул двусторонние отношения вновь на путь улучшения и развития, а не деградации. В текущем году отмечается 40-летняя годовщина подписания китайско-японского соглашения о мире и дружбе, заявил Ван, что является важной датой для развития отношений между странами.

Такео Акиба, со своей стороны, отметил, что Япония рада вновь видеть, как отношения с Китаем возвращаются на прокладываемую 40 лет колею, и намерена сотрудничать с Поднебесной в деле дальнейшего развития отношений.

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Отметим, что полноценному примирению между Японией и Китаем мешает позиция японской стороны, которая фактически не признает вины за военные преступления, совершенные в годы Японско-китайской и Второй мировой войны.

Тогда японские милитаристы миллионами истребляли мирное население Поднебесной. Однако, вплоть до сегодняшнего дня высшие государственные лица чтят в храмах военных преступников, не подлежащих реабилитации.

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