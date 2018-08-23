В Японии опубликован дневник камергера императора Хирохито

Токио, , 08:43 — REGNUM Последние годы жизни японского императора Хирохито были омрачены постоянными обвинениями во вступлении Японии во Вторую мировую войну. Об этом говорится в записях опубликованного дневника Синобу Кобаяси — камергера императора, сообщает агентство Kyodo.

По сведениям издания, Кобаяси пишет — Хирохито был крайне угнетён тем, что его считают ответственным за развязывание в 1937 году агрессии против Китая. Отмечается, что свой дневник камергер начал вести с 1974 года, своеобразный исторический «документ» содержит записи вплоть до 1990 года, когда Хирохито уже не было в живых.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа китайские власти призвали Японию взглянуть в лицо историческим фактам и отрефлексировать по поводу истории японского вторжения в Китай. Пекин призвал главу японского правительства Синдзо Абэ перестать чествовать военных преступников времен Второй мировой войны.

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