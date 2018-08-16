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Китай вновь призвал Синдзо Абэ отказаться от почитания военных преступников

Политика

А Японию переосмыслить историю ее вторжения в Китай и последовавших преступлений

Пекин, 16 августа 2018, 05:17 — REGNUM  Китай призвал Японию взглянуть в лицо и отрефлексировать по поводу её истории вторжения в Китай, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

«В храме Ясукуни чествуется японские военные преступники времен Второй мировой войны класса А, которые напрямую несут ответственность за агрессию», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, комментируя недавние новости в СМИ.

В частности, японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершил ритуальные подношения в храме Ясукуни в Токио, где чтят японских милитаристов. Лу также призвал Японию честно взглянуть на историю её вторжения в Китай, отрефлексировать над содеянным и вновь завоевать доверия её азиатских соседей.

Читайте также: Китай вновь осудил Синдзо Абэ за почитание военных преступников и убийцНапомним, что осуждения со стороны Китая религиозного почитания японскими политиками военных преступников, не подлежащих реабилитации столь же постоянны, как и само почитание, о чем неоднократно сообщало ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая оценил смелость показавших по японскому ТВ фильм про «Отряд 731»

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Китайско-японские отношения
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