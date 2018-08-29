Москва, 29 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин намерен обеспечить максимальную социальную защиту москвичам до их выхода на заслуженный отдых. Градоначальник полностью поддерживает предложение президента России Владимира Путина о мерах дополнительной соцподдержки граждан в регионах в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, которое глава государства озвучил в ходе сегодняшнего телеобращения.

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"Полностью согласен — это необходимо сделать», — написал глава города на своей странице в «ВКонтакте».

Мэр столицы также добавил, что соответствующее решение будет принято уже в ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров.

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"Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей», — подчеркнул Сергей Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства подробно изложил свою позицию по поводу изменений пенсионной системы. В частности, российский лидер предложил поднять пенсионный возраст для женщин не на восемь лет, как предполагалось ранее, а на пять — до 60 лет.