«Президент России предложил мудрые решения по пенсионной реформе»

Челябинск, , 15:16 — REGNUM Государство давно искало те или иные пути по решению вопроса о выплате пенсий. Ранее предлагались разные модели, которые показали свою неэффективность, поэтому власти предложили ещё один путь — увеличение пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель комиссии штаба Челябинской области Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», член Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Неверов.

За счет повышения пенсионного возраста увеличится количество трудоспособного населения, и тем самым увеличится возможность повысить размер пенсий нынешним пенсионерам. Кроме того, на сегодняшний день в стране очень далеко шагнула медицина и продолжает развиваться, и те люди, которые уходят на пенсию, выглядят гораздо моложе, чем люди, которые уходили 15−20 лет назад, при этом они стали более работоспособними и активными.

«Президент России Владимир Путин — очень умный и мудрый человек. Сегодня он выступил с мудрыми решениями. Надеюсь, будет найден консенсус между правительством РФ и народом, чтобы всем было хорошо ‑ и населению, и системе налогообложения, и государству», — высказал свое мнение Неверов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»