«Владимир Путин выступил гарантом и защитником интересов граждан»

Москва, , 15:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил ряд справедливых мер по совершенствованию пенсионной системы, выступив гарантом и защитником интересов граждан. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, комментируя обращение главы государства к гражданам страны.

«Впервые Президент России обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую. Это подчеркивает важность темы, которая обсуждается сейчас в обществе. Без преувеличения изменения в пенсионной системе затрагивают каждого гражданина нашей страны. Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям», — заявил Евгений Ревенко.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» указал на важность внесенных предложений, в числе которых изменение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, возможность досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, сохранение льгот для людей, которые работают на вредном производстве, для малых и малочисленных народов Севера, повышение базовой пенсии для аграриев и другие.

«Также Президент РФ поддержал предложение «Единой России» о том, что региональные льготы пенсионерам должны быть реализованы и наступать с 55 и 60 лет. Это оценка и нашей работы», — сказал он.

«Это очень важные предложения, которые направлены на соблюдение базового принципа нашего социального общества — соблюдение справедливости. Вот что сегодня продемонстрировал Президент. Президент выступил защитником и гарантом интересов граждан», — заключил Евгений Ревенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «принимая во внимание резонансность темы, Президент РФ посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения».

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