Москва, 29 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Российский боксёр Мурат Гассиев пропустит около полугода из-за травм. Об этом сообщает ESPN.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Травмированный боксёр

По словам тренера спортсмена Абеля Санчеса, причиной долгого отсутствия Гассиева на ринге стали требующие лечения травмы, а также необходимость реабилитации после операций на плече и носе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гассиев может быть прооперирован в связи с травмой левого плеча.

Читайте также: Боксер Гассиев получил травму плеча и может быть прооперирован в Германии

Напомним, в июле Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

Читайте также: Боксер Гассиев уступил Усику титул чемпиона мира