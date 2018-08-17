Боксер Гассиев получил травму плеча и может быть прооперирован в Германии

Москва, , 10:39 — REGNUM Российский боксер Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии в связи с травмой левого плеча, сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.

По его словам, он пока не разговаривал с бывшим чемпионом мира о его будущем.

«Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию», — цитирует ТАСС Маргулеса.

Напомним, ранее Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Поединок за Кубок Мухаммеда Али состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику.

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