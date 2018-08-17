Пятница, 17 Августа 2018 года
11:56:01 МСК

Боксер Гассиев получил травму плеча и может быть прооперирован в Германии

Спорт

Промоутер спортсмена пока не разговаривал с Гассиевым о его будущем

Москва, 17 августа 2018, 10:39 — REGNUM  Российский боксер Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии в связи с травмой левого плеча, сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.

По его словам, он пока не разговаривал с бывшим чемпионом мира о его будущем.

«Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию», — цитирует ТАСС Маргулеса.

Напомним, ранее Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Поединок за Кубок Мухаммеда Али состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику.

Читайте подробнее: Боксер Гассиев уступил Усику титул чемпиона мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить