Боксер Гассиев получил травму плеча и может быть прооперирован в Германии

Москва, 17 августа 2018, 10:39 — REGNUM Российский боксер Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии в связи с травмой левого плеча, сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.
По его словам, он пока не разговаривал с бывшим чемпионом мира о его будущем.
«Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию», — цитирует ТАСС Маргулеса.
Напомним, ранее Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Поединок за Кубок Мухаммеда Али состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику.
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