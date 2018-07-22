Боксер Гассиев уступил Усику титул чемпиона мира

Москва, , 02:37 — REGNUM Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Поединок за Кубок Мухаммеда Али состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику.

Украинский спортсмен остался обладателем титулов чемпиона мира по версии WBO и WBC, добавив себе чемпионские пояса по версии IBF и WBA. Для Усика победа над Гассиевым стала 15-й в 15 боях.

Для российского боксера поражение стало первым на профессиональном ринге. Ранее он одержал 26 побед.

Как сообщало ИА REGNUM, в финал WBSS Усик вышел, победив на ринге латвийского боксера Майриса Бриедиса. Гассиев в полуфинале одолел кубинского спортсмена Юниера Дортикоса.

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