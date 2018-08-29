Москва, 29 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ поддержало инициативу об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа. Соответствующее предложение Минэкономразвития ведомство согласовало без замечаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

ЖКХ тарифы

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Резать хвост по частям: о новой индексации тарифов ЖКХ

В Минэкономразвития уверены, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива Минэкономразвития России, поступившая в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, заключается в необходимости индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%. Ожидается, что она пройдёт в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы поднимут «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

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«Правительству РФ дороже интересы бизнеса, а не рядовых граждан»

Эксперты назвали такое предложение Минэкономразвития РФ очередным изобретением бюрократов, чтобы предотвратить социальные волнения, и сравнили с отрезанием «хвоста у кошки по частям» — немного отрезать 1 января, а окончательно отрезать 1 июля.