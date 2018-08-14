МЭР РФ предлагает повысить тарифы ЖКХ в связи с ростом НДС

Москва, , 07:34 — REGNUM В Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ внесены предложения по индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%. По сведениям РБК, документ подготовлен специалистами Минэкономразвития России.

Отмечается, что повышение тарифов, по плану Минэкономразвития, должно пройти в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы будут подняты таким образом, чтобы они оставались «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Следует добавить, что Центробанк РФ прогнозировал на 2019 год инфляцию в районе 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя России Владимир Якушев уверил, что рост НДС не повлияет на «платежку за ЖКХ». По словам министра, граждане РФ «защищены от повышения платы за ЖКХ».

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