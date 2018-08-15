«Правительству РФ дороже интересы бизнеса, а не рядовых граждан»

Москва, , 13:57 — REGNUM Повышение тарифов в РФ гарантирует лишь увеличение общей задолженности, уверен экономист Никита Кричевский. Об этом он заявил 15 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Повышение гарантирует увеличение общей задолженности, — сказал он. — Больше ничего. Как не платили, так и будут не платить. Посмотрите, 95% (должников — прим. ИА REGNUM ) — это юридические лица, и всего 5% — это население, которое задолжало. Мне вообще непонятно, с какого перепугу Минэкономразвития выходит с предложением повышать тарифы и индексировать их?! По идее, министерства, как и правительство в целом, должны стоять на страже интересов не бизнеса, в данном случае естественных монополий, а как раз населения. А тут оно выходит и говорит: «вы знаете, бизнесу тяжело, и ему надо помочь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ внесены предложения по индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%.

Повышение тарифов, по плану Минэкономразвития, должно пройти в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы будут подняты таким образом, чтобы они оставались «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

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