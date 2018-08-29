Барнаул, 29 августа, 2018, 10:02 — ИА Регнум. АО «Алтайский моторный завод» (АМЗ), входящему в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», грозит отключение электроэнергии, что может повлечь невозможность дальнейшей работы предприятия. АО, ведущее свою историю с 1955 года, пытается признать незаконными действия судебного пристава-исполнителя «по требованию предоставить беспрепятственный доступ на территорию предприятия для осуществления полного отключения режима энергопотребления». Имеется решение суда по иску алтайского поставщика ресурсов о полном ограничении режима энергопотребления. А сегодня, 29 августа 2018 года, Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит аналогичные требования об обязании ограничения режима энергопотребления, выставленные ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири». Представители завода в конце августа 2018 года пытались через суд наложить обеспечительные меры в виде запрета ограничивать энергопотребление и отключать объекы АМЗ, объясняя тем, что это приведёт «к невозможности деятельности предприятия», «увольнению персонала (сотен сотрудников), провоцируя социальную напряженность в городе». Ходатайство отклонили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Завод остановился

Напомним, в концерн «Тракторные заводы» входят свыше 20 различных производственных и торговых компаний из российских регионов. Значительное число заводов базируется в Приволжском федеральном округе, в том числе в Чувашии. Предприятия, входящие в концерн, производят оборонную продукцию, например боевые машины, и гражданскую продукцию, включая ту, что работает в сельском хозяйстве. В 2017 году уже стало широко известно о проблемах концерна, связанных с долгами перед Внешэкономбанком. В 2015 году ВЭБ получил право требования долга по кредитному договору от 2011 года, который концерн заключал с шестью российскими банками. Сумма долга составляет 68,5 млрд рублей.

Для спасения предприятий, многие из которых являются старейшими в своих регионах, в августе 2018 года концерн был передан госкорпорации «Ростех». Она займётся оборонным «пулом», а для гражданских предприятий группы будет подыскан частный инвестор. В августе глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заверил, что планируется финансовое оздоровление всей группы, а долги будут реструктуризированы.

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У АО «Алтайский моторный завод», входящего в группу концерна с 2006 года, проблемы начались в феврале 2017 года. МИФНС России № 14 по Алтайскому краю обратилась в суд с требованием признать завод банкротом.

В январе 2018 года глава региона, которым тогда ещё был Александр Карлин, комментируя ситуацию на заводе, заявил, что «к сожалению, технологическая часть, массовое производство собственником просто варварски убита».

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В конце апреля 2018 года начальник краевого управления по промышленности и энергетики Владимир Локтюшов сообщил депутатам Заксобрания, что «"Алтайский моторный завод» не сворачивает работу, несмотря на приказ концерна-собственника законсервировать производство и сократить персонал», но «предприятие не сможет долго существовать автономно».

Тогда же в апреле 2018 года Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование АО «Алтайэнергосбыт» и взыскал с завода 3 672 836 рублей за поставленную энергию в декабре 2017 года и «пени с 04.04.2018 года по день исполнения денежного обязательства в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты от суммы основного долга».

В начале мая 2018 года суд рассмотрел банкротный иск к заводу и ввёл в отношении него наблюдение до 1 ноября 2018 года. Временным управляющим должника утверждена Ирина Ильичева. В реестр кредиторов было включено требование ФНС в размере 12 717 977,7 рубля, в числе которых недоимки по уплате НДС, налогам и другие платежи.

В решении суда отмечалось, что у завода на начало 2016 года имелись активы — 1 072 801 000 рублей, основные средства из которых составляют 683 936 000 рублей. При этом кредиторская задолженность была на тот момент 254 565 000 рублей. За заводом было зарегистрировано здание холодильника, различные инженерные сети в общей долевой собственности, здание станции перекачки, здание проходной с подвалом, здание Дворца культуры, недостроенное административное здание, здание станции азотной кислоты, две квартиры, здание столовой с пристроем, здание административно-бытового корпуса, три железнодорожных пути, здание со встроенным защитным сооружением гражданской обороны, здание для подготовки технической воды, а также 16 транспортных средств.

31 мая 2018 года по отдельному делу суд удовлетворил исковые требования АО «Алтайэнергосбыт», по которым завод как «должник обязан в пятидневный срок с момента вступления решения арбитражного суда в законную силу осуществить в присутствии представителей АО «Алтайэнергосбыт», ПАО «МРСК Сибири» и ООО «ЮСЭК» полное ограничение режима своего энергопотребления путем отключения принадлежащих ОАО «Алтайский моторный завод» энергопринимающих устройств, расположенных в административных, производственных, технологических и прочих зданиях и сооружениях, имеющих опосредованное технологическое присоединение к узлам крепления натяжных гирлянд изоляторов на линейных порталах 110кВ ГПП 110/6кВ «АМЗ» от ВЛ-110кВ ТШ-103, TШ-104 через питающие их ячейки ГПП 110/6кВ «АМЗ»».

С аналогичным требованием о полном ограничении режима обратилось и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», чьи претензии суд рассмотрит 29 августа 2018 года.

Завод пытался наложить обеспечительные меры в виде запрета вводить режим ограничения энергопотребления (энергоснабжения) и полного отключения объектов, принадлежащих АО «АМЗ», но суд отклонил ходатайство.

В своём заявлении завод отмечал, что «полное ограничение режима энергопотребления приведет к невозможности деятельности предприятия».

"Помимо указанных причин, полное ограничение режима энергопотребления на предприятии приведет к увольнению персонала (сотен сотрудников), провоцируя социальную напряженность в городе. Кроме этого, значительное количество потребителей электроэнергии имеют прямые договоры на передачу электроэнергии с АО «АМЗ», в том числе и социально значимые, как МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула (светофоры по пр. Космонавтов), управление ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (единый номер 112 по Алтайскому краю), ПАО «МТС» (сотовая связь), МБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва «СПАРТА», МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаула (освещение пр. Космонавтов) и многие коммерческие организации. Также целый ряд организаций, имеющих прямые договоры электроснабжения с АО «Алтайэнергосбыт», запитаны транзитом по сетям АО «АМЗ», — отмечали представители завода в своём ходатайстве от августа 2018 года, добавляя, что «для выполнения основного и дополнительных видов деятельности сотрудникам предприятия, осуществляющим текущую деятельность необходима электроэнергия».

Доводы не нашли отклика у суда, и в обеспечительных мерах 22 августа 2018 года было отказано.

В июля 2018 года судебный пристав-исполнитель по одной из признанных претензий поставщиков электроэнергии попытался получить доступ «на территорию предприятия для осуществления полного отключения режима энергопотребления АО «АМЗ», совершаемые в рамках исполнительного производства №85 999/18/22 019-ИП от 16.07.2018 года».

Эти действия завод пытается признать незаконными через суд, иск будет рассмотрен 19 сентября 2018 года.

На конец августа 2018 года текущая кредиторская задолженность АО «АМЗ» составляет 37 624 763,99 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа 2018 года Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве управляющей компании группы — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которой ВЭБ предъявил долг в размере более 68,5 млрд рублей.

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