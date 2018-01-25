Алтайский губернатор считает безответственным главу совета директоров КТЗ

Барнаул, , 15:56 — REGNUM Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что «технологическая часть, массовое производство» дизельных моторов на базе ОАО «Алтайский моторный завод» (АМЗ, входит в состав концерна «Тракторные заводы») «варварски убита». По его словам, власти сделали «все, что могли сделать», но председатель совета директоров тракторного концерна — «персонаж безответственный». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил на заседании Алтайского краевого законодательного собрания, отчитываясь о работе за 2017 год.

Говоря в целом о промышленности, губернатор сообщил, что индекс промышленного производства в 2017 году составил 103,4%, объём реализации продукции вырос на 10%. Александр Карлин сделал вывод, что «продукция на складах не залёживается, у наших промышленников есть реальные перспективы иметь достойные рынки сбыта и завтра».

«Не хотел бы картину здесь рисовать идиллическую, что нет проблем. Проблемы есть. На целом ряде производств значительно устарело и физически, и морально основное оборудование, оно требует очень больших вложений на обновление. Именно эта отсталость препятствует нам, например, в решении задач по локализации сельхозмашиностроения.

Знаю, что будут вопросы и высказывания по алтайскому мотору. Конструкторская часть, опытное производство обеспечили то качество опытного двигателя, которое устраивает сельхозмашиностроителей. Этот двигатель с успехом мог бы применяться и в тракторостроении, и при производстве комбайнов. Но, к сожалению, технологическая часть, массовое производство собственником просто варварски убита. Не всё в наших силах. С господином Болотиным (председатель совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ИА REGNUM) мы несколько раз встречались. Всё, что могли сделать, мы делали. Но, к сожалению, персонаж этот безответственный», — сказал, в частности, губернатор Алтайского края.

По его словам, в настоящее время «тематикой отечественных двигателей» занимается Министерство промышленности и торговли. Губернатор заверил, что «мы на всех этапах рабочей группы принимали участие».

«Я думаю, что будет найдено всё же оптимальное решение и в этой части. Хотя тема, так скажем очень сложная», — отметил Карлин.

Напомним, в 2016 году региональные власти сообщали, что на заводе разработали опытную партию дизельных двигателей модели Д-3041Н1 для комплектации тракторов сельхознахзначения и вели разработки новых двигателей, работающих на газомоторном топливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). В прошлом году государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая является главным кредитором КТЗ, обратилась в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве ряда предприятий концерна. В конце декабря 2017 года арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск банка к ООО «Агромашхолдинг» (входит в концерн «Тракторные заводы») и ввёл процедуру наблюдения на предприятии. В январе 2018 года суд принял решение о введении наблюдения на двух других предприятиях тракторного концерна в Чувашии — ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ООО «Чебоксарский завод промышленного литья».

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