Москва, 28 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обнародует свою позицию по поводу готовящихся изменений в пенсионном законодательстве РФ. Заявление глава государства сделает 29 августа. Об этом журналистам 28 августа заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Это будет телеобращение», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже в ближайшее время, «возможно, прямо завтра детально изложит своё отношение к пенсионной реформе. При этом российский лидер призвал подойти к любым изменениям в пенсионном законодательстве РФ не «механически и формально», а «только взвешенно, и только осторожно».

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Напомним, законопроект, внесённый правительством РФ в Госдуму, предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.