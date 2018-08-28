Путин: Изменения в пенсионной системе должны иметь «человеческое измерение»

Омск, , 11:34 — REGNUM Над любыми изменениями в пенсионном законодательстве РФ необходимо работать взвешенно и осторожно. Об этом сегодня, 28 августа, в ходе совещания по социально-экономическим вопросам в Омске заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно. Считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства напомнил, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и «должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан».

«Именно такое — человеческое измерение — должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта», — заключил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ни ему самому, ни членам правительства РФ не нравится предлагаемый вариант пенсионной реформы, да и вообще любой её вариант. Однако, по словам российского лидера, существующая пенсионная система может продержаться ещё 7−10 лет, но по истечении этого срока нужно будет принимать непопулярные решения.

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Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, который депутаты Госдумы РФ рассмотрели в первом чтении 19 июля, предполагает выход на пенсию для женщин не с 55, а с 63 лет, а для мужчин — не с 60, а с 65 лет. Изменения планируется проводить в течение длительного переходного периода.

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