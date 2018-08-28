Почему Путин высказался о пенсионной реформе именно в Омске?

Омск, , 12:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, находясь 28 августа с рабочей поездкой в Омске, сделал заявление о пенсионной реформе. Он сказал, что над любыми изменениями в пенсионном законодательстве РФ необходимо работать взвешенно и осторожно. При этом перед посещением президентом сибирских регионов в информационном поле Омской и Новосибирской областей звучали мнения, что долгожданное заявление Путин сделает в Новосибирске, где он побывал 28 августа в первой половине дня.

Так почему же выбор пал на Омск?

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По словам омского политолога Инны Ветренко, нужно учитывать несколько факторов:

«Во-первых, именно в Омске проходит совещание с участием членов правительства по социально-экономическим вопросам. А пенсионная реформа — это главный вопрос в социальной повестке. Во-вторых, Омск всегда считался и хотел считаться социальной столицей, поскольку у нас в регионе действительно много внимания уделяется социальной политике. Эти факторы и позволяют объяснить то, что именно в Омске президент РФ дал хоть и обтекаемый, не конкретный, но всё-таки комментарий по пенсионной реформе».

При этом Инна Ветренко подчеркнула, что от Владимира Путина ожидали оценки того законопроекта, касающегося повышения пенсионного возраста, который прошёл в первом чтении.

«Получается, что Владимир Путин не сделал в Омске того сенсационного заявления о пенсионной реформе, которого мы ожидали», — резюмировала политолог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, своё отношение к вопросу о готовящейся в России пенсионной реформе Владимир Путин пообещал высказать в ближайшее время. Возможно, это произойдёт 29 августа.

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Напомним, в июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет.