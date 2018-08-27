Кемерово, 27 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в курсе происходящих в регионах страны событий. Он также осведомлён и о планах по проведению в некоторых субъектах РФ митингов против предполагаемых изменений в пенсионной системе. Об этом сегодня, 27 августа, журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы в Омске

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Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре

«Безусловно, об этом он также получает информацию, наряду с другими новостями», — заявил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Госдуме РФ предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошёл первое чтение. Предполагается, что по новым правилам женщины будут выходить на пенсию не с 55, а с 63 лет, а мужчины — не с 60, а с 65 лет. Изменения предполагается проводить в течение длительного переходного периода.

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При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ни ему самому, ни членам правительства РФ не нравится предлагаемый вариант пенсионной реформы, да и вообще любой её вариант. Однако, по словам российского лидера, существующая пенсионная система может продержаться ещё 7−10 лет, но по истечении этого срока нужно будет принимать непопулярные решения.