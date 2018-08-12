Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре

Самара, , 19:59 — REGNUM Примерно 700 человек вышло на митинг в Самаре против пенсионной реформы. Об этом, как передает «Волга Ньюс», сообщили в администрации Самары.

В акции, которая состоялась 12 августа в сквере Родина, приняли участие представители КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России».

Это уже второй митинг в Самаре — предыдущий состоялся 28 июля.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 июня правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект по пенсионной реформе. Согласно реформе, пенсионный возраст жителей страны планируют повысить до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

10 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке заявил, что пенсионную реформу в РФ можно сравнить с горьким лекарством, которое необходимо принять.

По словам главы правительства, человеку приходится принимать «горькое лекарство» для избежания худших последствий.

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