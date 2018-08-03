Взрыв у здания Пенсионного фонда назвали провокацией сторонников реформы

Москва, 3 августа 2018, 13:32 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией взрыв гранаты у здания Пенсионного фонда в Калуге.
«В Калуге у здания Пенсионного фонда взорвана граната. Считаю это провокацией сторонников антироссийской реформы», — написал в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Калуге 3 августа около 4 часов утра неизвестными лицами была взорвана главная входная дверь здания, принадлежащего отделению Пенсионного фонда РФ по Калужской области (улица Болдина, дом 2).
В Госдуме обсуждается законопроект о повышении пенсионного возраста, инициатива правительства РФ вызвала широкий общественный резонанс, в регионах проходят митинги.
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