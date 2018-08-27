«От пенсионной реформы дожжен быть прогресс, а не регресс»

Кызыл, , 14:26 — REGNUM Если рассуждать с очки зрения простого обывателя, человека, который воспринимает близкую только его интересам информацию, то подавляющее большинство людей считают, что пенсионный возраст не нужно повышать. Но если внимательно изучить законопроект о повышении пенсионного возраста, то можно увидеть очень много показателей, указывающих на то, что пенсионную реформу надо проводить, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра образования и науки Республики Тува, главный государственный инспектор по русскому языку Республики Тува Елена Хардикова.

«О необходимости проведения пенсионной реформы говорят макроэкономические показатели: уменьшилось количество работающих, увеличилась продолжительность жизни, наблюдается прирост населения. При этом отмечается активная позиция людей предпенсионного и пенсионного возраста. они работоспособны, полны сил и энергии, у них опыт, который можно и нужно передавать», — считает эксперт.

Пенсионная система — это не просто выплата гражданам пособия на жизнь, это очень серьезный экономический показатель, её надо было провести еще вчера. Этот шаг властей стоит поддержать, но вопрос в том, как её проводить, какие аспекты затрагивать, чтобы от проведения пенсионной реформы был прогресс, а не регресс. Результаты проведения реформы должны быть положительные.

«При грамотном распределении человеческих ресурсов, пенсионеры могут принести и приносят очень большую пользу. Этот шаг властей очень востребован, он очень нужен, просто надо правильно направить усилия в нужное русло, и всем найдется область для применения», — высказала свое мнение Хардикова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»