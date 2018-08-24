Симферополь, 24 августа, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Для того чтобы убедиться в реальности существования моста через Керченский пролив, многие украинские туристы заказывают специальные туры, включающие проезд по Крымскому мосту. Об этом рассказал глава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму Борис Зелинский.

Kremlin.ru Крымский мост

«Украинские граждане, особенно те, кто останавливается на курортах восточного Крыма: в Керчи, Феодосии, Коктебеле, Судаке, едут на мост, чтобы лично убедится, что он существует и по нему можно проехать», — цитирует его слова ТАСС.

Зелинский также подчеркнул, что туристы с Украины, отдохнув на крымских пляжах, стремятся проехать по Крымскому мосту на курорты Краснодарского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов рассказал, что число туристов с Украины, которые едут на отдых в Крым, продолжает расти, несмотря на упорное стремление украинских властей блокировать такую возможность.

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