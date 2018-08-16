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Граждане Украины активнее едут отдыхать в Крым

Экономика

Киев продолжает попытки воспрепятствовать гражданам своей страны посещать полуостров

Граждане Украины активнее едут отдыхать в Крым
Архип Куинджи. Берег моря со скалой. 1898-1908

Рязань, 16 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Число туристов с Украины, которые едут на отдых в Крым, продолжает расти, несмотря на упорное стремление украинских властей блокировать такую возможность. Об этом 16 августа заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

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«Для крымских туристов Крым является очень популярным, украинцы активно едут», — цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Сафонов добавил, что туризм должен находиться вне политики. По его словам, «граждане имеют право путешествовать, и такая позиция является общепризнанной и на мировом туристском рынке, и среди всех цивилизованных государств».

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Как сообщало ИА REGNUM, количество туристов, выбирающих местом своего отдыха Крым, за семь месяцев 2018 года возросло более чем на четверть. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов. При этом только в июне Крым посетили более 250 тыс. граждан Украины. Согласно данным министерства по вопросам временно «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины, поток туристов с Украины в Крым вырос на 37,68%.

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Туризм в Крыму
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