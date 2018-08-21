Владимир Путин учредил медаль «За строительство Крымского моста»

Москва, , 18:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали «За строительство Крымского моста». Соответствующий документ опубликован 21 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, медаль будет вручаться российским и иностранным гражданам и организациям, внёсшим значительный вклад в строительство моста через Керченский пролив, в том числе в работы по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иные работы, связанные с реализацией проекта.

Медаль и грамота к ней будут вручаться от имени президента России, порядок вручения должно будет определить Министерство транспорта России.

Напомним, автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина. Сегодня в информационном центре «Крымский мост» сообщили, что с момента открытия моста по нему проехали уже более двух миллионов автомобилей. В октябре должно быть открыто движение грузовиков по мосту, а в 2019 году ожидается открытие его железнодорожной части.

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