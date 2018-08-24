Якутск, 24 августа, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Избиратели Якутска подвергаются предвыборной атаке на личные мобильные телефоны. Люди жалуются, что им звонят в неудобное время и настойчиво призывают проголосовать за конкретного кандидата — председателя гордумы Якутска Александра Саввинова, баллотирующегося от «Единой России».

Телефон

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«Откуда номера берут? И откуда такая наглость — вмешиваться в личное пространство? Я сейчас спала с ребёнком, у нас дневной сон. Но особа, которая звонила, даже не спросила, удобно ли мне говорить и слушать её. Ещё дала совет, чтобы я отключала телефон, раз мы спим. Почему я должна отключать свой личный телефон? Теперь без телефона что ли ходить, чтобы наглые не звонили?», — написала пост возмущения в блогах жительница Якутска.

На телефонную агитацию за этого же кандидата горожане жаловались уже неоднократно. Людям не нравится, что их беспокоят по мобильному телефону, якутяне считают такую агитацию слишком навязчивой.

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При этом в территориальной избирательной комиссии пояснили, что такая форма призыва голосовать за конкретного кандидата вполне законна.

«Сейчас идёт агитационный период. Каждый кандидат пользуется разными возможностями. Я не знаю, каким образом этим призывающим голосовать за конкретного кандидата достаются персональные номера телефонов горожан — это вопрос, нерегулируемый избирательным законодательством. В принципе у избирателей есть право не слушать и не разговаривать по телефону. С точки зрения избирательного законодательства, здесь нарушений нет. Это вопрос требующий изучения, но это вопрос к правоохранительным органам», — отметила председатель ТИК Якутска Алла Самойлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Андрей Данилов выражал опасения, что население республики может ко дню голосования устать от потока предвыборной информации. Ещё с большей вероятностью это может произойти на фоне того, что жителям Якутска придётся голосовать за кандидатов сразу на четырёх выборах.

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«Простому населению выборы в этом году, наверное, встанут поперёк горла, особенно жителям Якутска. Четыре избирательных кампании! Зато СМИ оживились, а политтехнологи уже ездят по районам и зарабатывают деньги», — отмечал эксперт.

Напомним, за место в кресле мэра Якутска борются спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).