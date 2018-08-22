На кандидата в мэры Якутска от ЕР подан иск о незаконной регистрации

Якутск, , 10:05 — REGNUM Законность регистрации кандидата в главы Якутска спикера гордумы Александра Саввинова («Единая Россия») оказалась под вопросом. С иском о том, что претендент в мэры от правящей партии подал в избирком неполный пакет документов, в Якутский городской суд обратился кандидат в мэры Якутска Степан Подаруев («Честно»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основанием для подачи иска Подаруев называет то, что его диплом незаверен, а значит поданный им пакет документов — неполон. Иск об отмене регистрации Саввинова и оспаривании решения избиркома Якутии рассматривается Якутским городским судом сегодня, 22 августа.

По словам Степана Подаруева, снять кандидата, предоставившего незаверенный диплом, должны в соответствии с разъяснением Верховного суда РФ.

Ранее оппонент Саввинова обращался с жалобой в его адрес, в которой сообщал избиркому, что кандидат от ЕР размещал свои предвыборные материалы на сайте гордумы и её странице в Instagram. Все агитационные материалы с этим ресурсов сразу были оперативно удалены, и городская дума представила письмо о том, что инстаграм не является инстаграмом городской думы и не ведется сотрудниками её аппарата.

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Как сообщало ИА REGNUM, трое из двенадцати желающих стать кандидатами в мэры Якутска выбыли из предвыборной гонки, в том числе оба самовыдвиженца. В итоге бороться за победу на выборах главы столицы республики будут девять кандидатов: спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России).

Напомним, права бороться за кресло главы города лишился главный конкурент Саввинова — депутат Госсобрания республики, предприниматель Владимир Фёдоров. Он выдвигался от партии «Родина», которая затем отозвала его кандидатуру, ссылаясь на некие договорённости.

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